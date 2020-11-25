癮君子注意！ 戶外運動場吸菸會被開罰1萬

癮君子注意了，並不是戶外場地都可以吸菸。近來衛生單位時常接獲民眾檢舉，不少戶外運動場所發現有違規吸菸情事，南投衛生局指出，民眾雖知菸害防制法，卻有戶外非屬禁菸場域的錯誤觀念，其實已觸犯菸害防制法第16條第2項規定，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁菸，違者最高將處新台幣1萬元罰鍰。

南投縣衛生局表示，依菸害防制法規定，盡管戶外體育場不用全面禁菸，但菸害防制法第16條規定，戶外場所除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸：而南投縣立體育場目前未規畫吸菸區，因此屬全面禁菸場所，請勿於場域內吸菸。

衛生局保健科指出，菸害防制法推行已久，公共場所禁菸的概念已深植民眾觀念中，但一般都以為室內全面禁菸而已，其實菸害也對戶外場所有所規定，清楚畫分吸菸區，若民眾未於吸菸區內吸菸，將依法開罰，而戶外場所未依規定設置禁菸標示者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，期限內未改正得連續處罰。

衛生局並說，民眾若有戒菸意願，可洽詢各醫療院所或撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63，如有任何與菸害防制相關諮詢，請撥打菸害檢舉專線049-2203785 或 0800-531531。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康