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放寬黃線接送孩童 新北警：須遵守3原則

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

交通部宣布接送未滿7歲兒童上、下車，在禁止停車的黃線臨時停車不受3分鐘限制，新北交通大隊副大隊長李仁寧指出，警方在接送時間的執法會「從寬認定、從嚴審核檢舉」。新北交通局指出，新北在2022年擴大設置智慧停車車格，讓家長有安心接送環境。

交通部修訂道路交通管理處罰條例第55條規定，12月1日起黃線接送未滿7歲兒童，不受3分鐘限制，李仁寧說，僅限於接送期間，不包含等待；不能在紅線臨時停車，只有黃線不受3分鐘限制；紅線臨停在不妨害交通情況，以勸導為主。

李仁寧表示，如家長接送未滿7歲兒童上、下車時遭民眾檢舉，若在接送時段會從寬認定，若非原接送時段，則回到一般法規處理，若有特殊案例，被檢舉人可檢附孩童就學等各式資料，就能從寬認定並撤銷罰單。

至於學校附近是否檢討加強畫設黃線，交通局交安科長林昭賢指出，會根據學校需求彈性檢討黃線，新北也針對家長接送區試辦智慧停車2.0計畫，利用停車柱、高位視訊等系統，讓家長在限時6分鐘接送孩童。

停車營運科長許芫綺指出，去年在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區試辦「智慧停車2.0系統」，在收費時段以無紙化開單，駕駛人可利用停車柱繳費或行動支付繳費，上下學時段則讓家長安心接送孩童。

許芫綺也說，目前汐止區秀峰高中、板橋區海山國小周邊路段也正試辦智慧停車2.0系統，自2022年擴大設置到附設托幼的各級學校和新北托老機構設，家長、家屬都不必擔心臨停被開罰單、拖吊。

新北針對家長接送區試辦智慧停車2.0計畫，利用停車柱、高位視訊等系統，讓家長在限時6分鐘接送孩童。圖／新北交通局提供
新北針對家長接送區試辦智慧停車2.0計畫，利用停車柱、高位視訊等系統，讓家長在限時6分鐘接送孩童。圖／新北交通局提供
新北針對家長接送區試辦智慧停車2.0計畫，利用停車柱、高位視訊等系統，讓家長在限時6分鐘接送孩童。圖／新北交通局提供
新北針對家長接送區試辦智慧停車2.0計畫，利用停車柱、高位視訊等系統，讓家長在限時6分鐘接送孩童。圖／新北交通局提供

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