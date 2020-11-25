釣客3.5噸貨車滑落曾文水庫 消防員搶救幸無人受困

嘉義縣消防局上午9點26分獲報，指稱有輛3.5噸貨車滑落曾文水庫，整部車都沈入水庫，大埔消防分隊據報立刻派員穿潛水裝備救援，定位車子後，下水20公尺深找到車子，無人受困，釣客脫困，虛驚一場。

大埔消防分隊及義消人員上午10點5分，抵達失事菜瓜棚水庫岸邊，，定位車子後，消防人員搭船筏穿潛水裝下水搜救，發現車子，未發現人員受困。