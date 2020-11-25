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釣客3.5噸貨車滑落曾文水庫 消防員搶救幸無人受困
嘉義縣消防局上午9點26分獲報，指稱有輛3.5噸貨車滑落曾文水庫，整部車都沈入水庫，大埔消防分隊據報立刻派員穿潛水裝備救援，定位車子後，下水20公尺深找到車子，無人受困，釣客脫困，虛驚一場。
大埔消防分隊及義消人員上午10點5分，抵達失事菜瓜棚水庫岸邊，，定位車子後，消防人員搭船筏穿潛水裝下水搜救，發現車子，未發現人員受困。
經消防人員找到釣客車主，釣客倒車不慎掉落水中，釣客及時逃生，目前碰上乾旱，水庫蓄水量雖不多，但車子落水仍有水深20公尺，增加救援困難，所幸人平安，讓消防及義消人員虛驚一場。
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