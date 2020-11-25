仿真交易平台是圈套 高雄科技女遭騙700萬

1名在科技公司上班的女子遇到網路愛情騙子，相談一段時日後，對方聳恿她做海外投資，不到1個月，騙走這女子約700萬元。警方發覺，詐騙集團利用仿真投資平台，引女子進入圈套，才令女子以為在正常交易平台投資，不料資金卻有去無回。

據了解，這名近40歲的女子在臉書遇上網路愛情騙子，對方與她攀談一段時間後，稱做海外投資賺很多錢，要這名女子也嘗試投資，並傳網路交易平台連結給這名女子加入會員，這名女子加入會員後，一開始僅小額投資，沒多久從平台帳戶金額發覺已有獲利，曾取回幾千元獲利，女子才信以為真。

不料，這交易平台卻是詐騙集團讓上鉤者上當的仿真交易平台；平台上有黃金、原油、比特幣及外幣投資，交易行情也能隨時跳動。女子因短時間內投資獲利，便貸款加碼投資，從7月初到7月底，不到1個月內，女子投資10多筆，總金額約700萬元。