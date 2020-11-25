台中導師在學生旁祼拍 教育局：2年前拍攝該解聘就解聘

台中市西屯區某國小班導師涉嫌在教室午睡學童旁祼拍，社會嘩然。教育局長楊振昇表示，學校調查期間已請這位代課老師停止工作，學校預定今天開教評會，一切依法處理，該解聘就解聘。

楊振昇說明，這位代理教師在這所學校服務3年，依目前掌握消息，照片可能是兩年前拍攝，這種做法非常不應該、非常可惡，影響學生身心健全發展「一定嚴厲徹查！」