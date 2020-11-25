聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中導師在學生旁祼拍 教育局：2年前拍攝該解聘就解聘
台中市西屯區某國小班導師涉嫌在教室午睡學童旁祼拍，社會嘩然。教育局長楊振昇表示，學校調查期間已請這位代課老師停止工作，學校預定今天開教評會，一切依法處理，該解聘就解聘。
楊振昇說明，這位代理教師在這所學校服務3年，依目前掌握消息，照片可能是兩年前拍攝，這種做法非常不應該、非常可惡，影響學生身心健全發展「一定嚴厲徹查！」
楊局長指出，他強調，代理老師聘用須更嚴格規範，目前中央設不適任教師登錄系統，除此之外，但應更有積極作法，教育局會向中央教育主管單位反映，因為這是全國都必須重視的議題與現象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言