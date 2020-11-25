女高中生雨夜訪友電動機車沒電 玉里警主動協助送返家

花蓮縣3名女高中生日前晚間分騎2輛電動機車要到玉里鎮找朋友，沒想到因途中爬坡路段多，電量迅速消耗，3人回程時，機車在193縣道的觀音段斷電，3人推車時，被玉里警分局員警發現，護送回家。分局長陳蔚文今天嘉勉員警主動關心及協助，也提醒民眾出門前，做好行前規畫和車輛檢查。

玉里警分局表示，3名女高中生兩人住在瑞穗鄉，一人住在玉里鎮德武部落，本月中旬相約騎兩輛電動車到相距約2、30公里的玉里鎮找同學，晚間8時許回程時經過193縣道時，兩輛車同時沒電，3人不知如何是好，只好推著車走。

當時觀音派出所警員林永順在所內值班，見3名女學生推車經過，因當時下雨且夜色已深，林永順擔心3人安全，主動前往關心，得知3人的電動機車沒電，於是將3人請到派出所內暫歇，並將機車電池取下充電。

由於當時下雨，加上電池充電要一段時間，193縣道晚上也頗為昏暗，考量3名女學生的安全，由巡邏警員劉振德協助將3人護送返家。家屬隔天來取回電動車時，感謝員警主動關心，把孩子平安送回家。