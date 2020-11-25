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中和警分局偵查佐開車南下查案 高速公路爆胎翻車二傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市兩名員警昨天駕駛偵防車南下查案，南下行經國道三號苗栗路段，疑似爆胎發生翻車意外，二名員警全身多處擦挫傷，經送醫急救無生命危險，新北市警局中和警分局副分局長吳山連獲悉率偵查隊副隊長張銘哲、小隊長陳志平趕赴醫院探視。至於事故發生原因現由國道警察調查釐清中。

中和偵查隊偵查佐曾信豪、警員潘科荏二人，昨天下午1時35分開偵防車南下台中查案，行經國道三號南下134.2公里苗栗路段時，疑因偵防車輛左後輪胎爆胎導致車輛失控翻覆，造成曾員頭部3公分撕裂傷，身體多處擦挫傷、潘員手部受傷，二人皆意識清醒，無生命危險，由救護車送往苗栗光田綜合醫院。

新北市警局長陳檡文獲悉後，指示中和警分局副分局長吳山連獲悉率偵查隊副隊長張銘哲、小隊長陳志平趕赴醫院探視，後續將協助轉院至新北市雙和醫院就近照顧。

據了解，駕駛酒測值為零，至於事故發生原因現由國道第二大隊後龍分隊調查處理中。

中和偵查隊偵查佐曾信豪、警員潘科荏二人昨天開車南下查案，在國道三號疑因爆胎翻車受傷，中和警分局副分局長吳山連獲悉率偵查隊副隊長張銘哲、小隊長陳志平趕赴醫院探視。記者王長鼎／翻攝
中和偵查隊偵查佐曾信豪、警員潘科荏二人昨天開車南下查案，在國道三號疑因爆胎翻車受傷，中和警分局副分局長吳山連獲悉率偵查隊副隊長張銘哲、小隊長陳志平趕赴醫院探視。記者王長鼎／翻攝
中和偵查隊偵查佐曾信豪、警員潘科荏二人昨天開車南下查案，在國道三號疑因爆胎翻車受傷，偵防車幾乎面目全非。記者王長鼎／翻攝
中和偵查隊偵查佐曾信豪、警員潘科荏二人昨天開車南下查案，在國道三號疑因爆胎翻車受傷，偵防車幾乎面目全非。記者王長鼎／翻攝

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