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中年大叔開車自撞橋上護欄 車上留有不明針劑警方追查
台南市北區鹽水溪橋上今天上午9點多發生一輛黑色轎車失控自撞護欄，54歲洪姓男駕駛一度昏迷，消防人員前住救護後，發現他口咬針頭塑膠蓋，駕駛座車門邊留有不明藥劑針頭，洪被送到醫院後清醒，自稱注射的是胰島素，院方報請警方查明。
「有人開車自撞橋上護欄，快來救人！ 」台南市消防局救災救護中心今天上午9點多接到路過民眾報案，銜接台南市北區和安南區鹽水溪橋上有人開車自撞護欄，消防分隊前住搶救，洪姓男駕駛（54歲） 未受困駕駛座，連忙 將他送醫。
救護人員說，比較奇怪的是，這名中年大叔昏迷時，他口中咬著針頭塑膠蓋，駕駛座車門邊留有不明藥劑針頭，洪被送到醫院後恢復意識，自稱注射的是胰島素，院方檢視暗色藥劑不明，已報請警方查明。
轄區派出所員警獲報到場維護交通，並請洪友人到場移車，警方將持續追查，釐清他到底注射何種藥劑。
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