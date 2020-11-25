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嘉太工業區某鑄造工廠火警 員工自行撲滅
嘉義縣太保市嘉太工業區某鑄造工廠，上午9點多發生火警，消防局獲報甲苯管路在燃燒，情勢危急需化學車，大批消防人車抵達，所幸員工拿滅火器自行撲滅，虛驚一場，火警原因警方鑑識調查中。
消防局說，上午9點48分獲報，嘉太工業區某鑄造工廠火警，因火警屬石化工業設備，消防局不敢大意，出動太保、民雄、新港等分隊消防車及消防隊員，因甲苯管路在燃燒，需化學車，化學車也出動，現場有淡淡白煙，當消防人車抵達，廠方人員先自行用滅火器處理，虛驚一場。
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