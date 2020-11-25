台南1個月大男嬰猝死 檢方：待解剖報告出爐釐清死因

台南市歸仁區上周六（21日）發生僅1個月大男嬰送醫前死亡，醫院檢視嬰兒全身並沒有外傷，警方接獲醫院通報後相驗，男嬰生前沒有重大疾病，也沒有被摔傷痕跡，檢警進一步安排解剖，檢方指出，經解剖後，外觀並未發現有異狀，仍得等解剖報告出爐，才能進一步確認死因。

據調查，男嬰是洪姓生母和同居人所生，洪母同居人發現男嬰沒有呼吸心跳後，和洪母一起將男嬰送到台南市立醫院急救，經急救後無效，通報警方，有名今年10月12日出生男嬰兒到院前死亡，經初步檢視嬰兒全身並無外傷。