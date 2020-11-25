影／又是視線死角？ 南投單車伯左轉遭砂石車撞輾亡

南投縣草屯鎮60歲林姓單車騎士昨下午行經草溪路，因要左轉進入巷弄，後方同向直行的砂石車張姓駕駛疑因視線死角，且雙方未保持安全距離，因此發生碰撞，林男連人帶車被撞倒後遭輾不治；訊後，警方今依過失致死罪嫌將張送辦。

南投縣消防局表示，昨下午3時10分許獲報，草屯草溪路747巷附近發生砂石車與自行車事故，隨即調派鄰近草屯、中興等分隊人員及救護車馳援，到場時1名阿伯被壓在車輪下，緊急將其送往佑民醫院救治，但最後仍宣告不治。

據了解，37歲張姓砂石車司機昨駕車與林姓騎士同向在草溪路停等紅燈，號誌轉換成綠燈後，起步直行的張男疑因視線死角，未察覺林男騎著單車要左轉進入草溪路747巷，直接駕車撞上並輾壓，之後察覺有異，下車查看才發現撞到人。

警方則表示，該起事故疑因大車視線死角、內輪差及雙方未保持安全距離釀禍，但確切肇因及肇責仍須釐清，而林姓單車騎士遭輾後，傷勢嚴重，到院前已失去生命跡象，急救半個多小時仍不治；訊後，今依過失致死罪嫌將張姓司機送辦。