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彰化縣道139線調降速限 取締件數多4成車禍減少近4成

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件，與速限未調降前平均每月取締696件比較，增加近一倍，不過，車禍也從平均每月發生24.2件、受傷20人，降到15件、受傷15人，初步已發揮成效。

縣警局交通隊指出，縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋路段因路形較為起伏且多彎道，一旦行駛速率過快容易導致車輛失控偏離車道，發生交通事故，因此，由路權機關彰化縣政府經過會勘決定，路段速限由時速50公里調降為40公里。

不過，這項措施引發網路討論熱烈，有網友支持，認為可降低車禍，保障其他用路人安全，但也有很多網友批評，執法單位是為了「增加罰單收入」，認為139線從車禍多，其實與超速不見得有很大關係，主要還是駕駛人危險駕車行為，如果靠降低速限就可以減少車禍發生，乾脆就改為「徒步區」算了。

縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋路段降速，從10月21日起正式實施，經縣警察局依新的速限規定測速執法，執法1個月下來，其中位在21公里處的固定式測速桿取締913件、彰化分局及交通隊編排的移動式測速照相勤務則取締 332件，合計取締告發超速違規1245件，比起速限未調降前平均每月取締696件比較，取締件數多了549件。

針對外界質疑降速無法減少車禍發生，警方則以統計數字來反駁，縣警局交通隊長林世明表示，此一路段今年平均車禍發生件數是24.2件、受傷20人比較，但實施減速後，交通事故發生15件、受傷15人，肇事已有明顯降低。

林世明強調，取締處罰並不是目的，道路限速是以落實交通安全為首要，籲請用路人都能遵守，才能保護自己及其他用路人安全。

彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。圖／警方提供
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。圖／警方提供
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。圖／警方提供
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。圖／警方提供
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府從10月21日起，針對縣道139線從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，實施滿1個月以來，共告發超速1245件。記者劉明岩／攝影

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