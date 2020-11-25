台南男子被砍一刀近1個月未抓到人 警：已查出作案車輛

林姓男子10月底在台南市中西區海安路段遭人砍斷3根手筋，他報案後迄今近1個月，警方仍未抓到涉案人。台南市警二分局說，警方受理後已積極展開追查，掌握犯案白色轎車，但作案轎車懸掛已停業公司車車牌，全案仍持續追查中。

據了解，10月28日凌晨3點多，林剛從海安路朋友家走出來，走在海安路上，一輛白色轎車在他面前急煞，一名男子下車拿開山刀朝林砍過去，林用左手擋住被砍一刀，還往對方的車門踹反擊，歹徒隨即開車離開，林友人聞聲從屋內出來，連忙幫他止血，林送醫發現手筋斷了3根，要接受復健。