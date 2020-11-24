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採購疫苗未知數多 買到以後「疫苗疑慮」仍是大考驗

影／台中和平山區混泥土車撞山壁 司機受困受傷被救出

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平山區今天下午發生混泥土車疑失控撞山壁，駕駛受傷受困，消防隊員搶救，還請2部怪手協助才救出駕駛，送醫急救。

台中市消防局今天下午2點多獲報，和平區東崎路一段雪山坑產業道路往巨人之手約2-3公里處有車禍

派出第二大隊和雙崎、東勢分隊，出動消防車輛3輛，救護車輛1輛，消防人員11人，由雙崎分隊小隊長莊石城帶隊前往搶救。

消防隊員到場發現，混泥土車撞山壁後翻覆，69歲男駕駛受困車內，左腳踝以下骨折、意識清楚，送衛福部豐原醫院急救。

報案人表示，混凝土車翻覆，駕駛卡在車內無法脫困，還有意識，車內只有1人，需支援破壞器材，這輛混泥土車是道路施工車輛未停妥滑行造成翻覆。

因混泥土車太重，最後由兩部怪手協助完成脫困，肇事原因由警方調查中。

台中和平山區今天下午發生混泥土車撞山壁車禍。記者游振昇/翻攝
台中和平山區今天下午發生混泥土車撞山壁車禍。記者游振昇/翻攝
台中和平山區今天下午發生混泥土車撞山壁車禍。記者游振昇/翻攝
台中和平山區今天下午發生混泥土車撞山壁車禍。記者游振昇/翻攝
台中和平山區今天下午發生混泥土車撞山壁車禍。記者游振昇/翻攝
台中和平山區今天下午發生混泥土車撞山壁車禍。記者游振昇/翻攝

台中市 救護車 車禍

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