影／神偷遇上捕快！偷單車又偷汽車 不到4小時被壓制在地

雲林縣張姓竊賊，不論偷大小車，快速俐落，從不失手，昨天下午在麥寮鄉偷了一輛單車騎10多公里，騎累了又偷了一輛自小客車代步，車主發現報案，台西警分局馬上調閱監視器追縱並通報攔截，不到4小時就在鄰鄉的台西鄉將他當場逮捕，他被抓還不敢相信警方查案如此神速。

麥寮鄉許姓鄉民昨天下午1時向橋頭派出所報案，指他前天下午下班回到租屋處，將車子停在麥寮鄉仁德路旁的空地，昨天下午要去開車時，發現車子不見了，附近找了又找，還是不見車影，馬上請房東調閱監視器，才知道車子被偷了。

橋頭所長吳明彰立即召集同仁開專案會議，半小時內調集了失竊現場周邊的路口監視器，很快查出小客車是被一名年輕男子，騎著腳踏車來竊取的。

發現這名竊賊得手自小客車後，往北方向行駛，隨即再調閱北區監視器一路追縱，發現他還跑到斗六和虎尾，但很快又折返沿海，吳明彰馬上通報勤務中心指揮所有線上警車展開圍捕。

「注意！注意！目標已進入台西鄉蚊港地區」無線電快速通報，警員王明泉、潘慶翰火速趕往目標所在地，即在一產業道路追上張嫌，將他拉下車壓制在地，21歲的張嫌，對警方神速追到他，感到不解。

許姓車主對他在報案後不到4小時，就找回失車，也欣悅不已，大大肯定辦案快速，連聲感謝。警方也查出連他騎到現場的單車也是偷來的。