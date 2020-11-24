有這麼急？小黃載客上警局作筆錄 竟開上樓梯嚇壞人

真的有那麼急嗎！一名洪姓計程車司機今天下午載著民眾前往金湖分局做筆錄，一時沒注意，竟將車子直接開上分局前的階梯，巨大的聲響，驚動了分局內的員警與周遭的商家，不少人還以為是遭受到「恐怖攻擊行動」，所幸是虛驚一場，無人受傷。

金門縣警局金湖分局長何明祥表示，今日下午16時55分，有位洪姓計程車司機因搭載欲到金湖派出所處理案件的民眾，一時情急，又疏於注意，竟然直接開上金湖分局左側臺階，當場底盤卡住，待報案民眾下車後，後來由同仁協助，司機才得以倒退駛離臺階。

據了解，這個案件沒有造成人員受傷，而車子僅底盤磨損，車上的乘客整個被嚇到。但有不少網友也在網上討論，有網友就說，「有那麼急嗎？一定是重大案件想報案！」；「案情應該不單純」；也有人說是「高調自首」，各種討論的理由千奇百怪，讓人看了也忍不住想笑。