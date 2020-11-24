「阿嬤救我」哭求救孫險失金 桃警阻詐阿嬤保住50萬
桃園市大園區75歲呂姓阿嬤向警方報案指孫子欠債遭綁架，在電話中哭說「阿嬤救我」，對方要她50萬元贖金放人，她聯繫不到孫子，執意匯款。警員一聽知道又是詐騙手法，連番苦勸，最後透過阿嬤鄰居向她孫媳婦聯繫，再打手機確認孫子在上班未遭綁架，才鬆一口氣，避免阿嬤險被騙50萬元 。
警方表示，呂姓阿嬤慌張、含著眼淚走進埔心派出所求助，表示接到一通電話，對方說她孫子欠錢不還，已被綁架軟禁，要求拿50萬元贖金才肯放人，否則要將她孫子剁手剁腳，她還到孫子哭說「阿嬤救我」，又沒有孫子聯絡方式，擔心孫子危險，準備到郵局匯款，請警察協助。
值班員警聽到阿嬤哭訴，就知道又是詐騙集團手法，看到阿很著急，執意要去匯款，只好不停勸說，警方並透過阿嬤鄰居聯絡到她孫媳婦取得手機，再與她孫子聯繫確認正在上班、未遭綁架，阿嬤才放心鬆一口氣，並感謝警察幫忙，否則錢差一點就被騙走。
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