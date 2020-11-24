靠地圖時間軸尋獲中鋼運通員工 人發黑趴地排除他殺

中鋼運通公司63歲傅姓員工7天前進入柴山後失聯，搜救人員今天上午11點多，在柴山觀海崖西南西方約100公尺的岩壁發現他趴地，身體多處擦挫傷且發黑，已明顯死亡，上方30公尺附近發現背包、個人印章，恐為失足滑落後翻滾；檢警排除他殺等外力，確切死因待擇日由檢方解剖複驗。

據了解，傅姓男子任職中鋼運通的安全衛生室主任，本月17日參加公司的工會活動後當晚未返家，警方20日啟動緊急協尋，發現他手機基地台位置在柴山，調閱監視器也發現他上周二下午2點53分從中山大學文學院旁的路口進入柴山，但手機於周五凌晨關機。

高市消防局、義消、民間搜救隊、國家自然公園管理處、海軍陸戰隊等20日起展開搜救，也從中山大學文學院登山口到少女峰仔細尋找，但都無所獲，後來傅姓男子家屬成功登入他的手機GOOGLE帳號，從地圖時間軸功能，定位發現17日下午他進入柴山到觀海崖就沒移動，之後幾天也都停留該處。

搜救人員今天出動65人針對觀海崖附近搜索，發現傅姓男子趴躺在西南方岩壁上，明顯沒有生命跡象，該處約海拔210公尺，觀海崖則330公尺，研判傅恐怕摔落120公尺致死。據指，傅的背包有文件、替換下來襯衫等，未發現特殊物品。