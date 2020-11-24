影／淡海暗夜童音哭喊 居民報警救出受困頂樓女子

新北市淡海新市鎮在濱海路一段，今天清晨5時許傳出淒厲哭喊聲，有女子大喊「幫我開門～開門！」，嚇到不少民眾，警方獲報到場，救出被困社區大樓13層頂樓陽台的30歲女子，原來是上樓吹風散心不慎被反鎖。

事件被貼文在臉書社團細說淡水，網友留言不少人都聽見了，由於聲音稚嫩很像小孩，大家更加擔心：「會不會是關了一整晚啊？」、「凌晨五點風好大而且好冷，孩子這樣好可憐…他哭叫很久…」、「烏漆嘛黑的…小孩求救聲很揪心，不知道被困多久了」。

淡水警分局指出，當時不少人報案，水碓派出所警員吳世彬、黃政耀趕往查看，濱海路一段有許多社區大樓，從樓下並未聽見明顯呼救聲，只好請管理員陪同，一一到各棟樓頂巡查。

最後沒有找到小孩，發現1名穿著睡衣瑟縮角落，凍得直發抖的30歲劉姓女子，她說因為心情鬱悶，獨自上頂樓吹吹冷風散心，梯廳鐵門被一陣強風關上反鎖。