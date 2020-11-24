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太識貨！賊偷稀有嫩魚「夢幻石鯛」 2尾就要5千元

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭陳姓漁民出海釣到2尾稀有且肉質鮮嫩的「夢幻石鯛」，裝籠子裡掛在漁港邊海中保鮮，準備隔天要賣；不料昨天一早前往查看，魚不見了，氣得報警。警方調閱監視器，傍晚逮到吳姓釣客，吳在夜間趁漁港人少時偷走2尾高價魚，1尾已吃下肚。

市場上被形容「千金難買夢幻魚」，主要是這種魚的數量非常稀少，且肉質鮮嫩好吃，被取名為「夢幻石鯛」；由於牠屬肉食性動物，利牙可以咬斷鋼絲，更別說是釣線，且上鉤時會爆發強大力量，瞬間逃跑或使釣竿折斷，饕客想品嘗這種稀有魚類還不見得吃得到，可見牠有多「夢幻」。

礁溪警方昨天接獲陳姓漁民報案，指稱他前一天好不容易釣到2尾夢幻石鯛，為了保持新鮮，跟很多漁民的作業習性一樣，把裝有石鯛魚的籠子放在大溪漁港岸邊，置於海水中，原想昨天賣個價錢；不料一早去看，魚不見了，這2尾各重達一公斤多的夢幻石鯛，市價損失至少5000元，氣急敗壞向警方報案。

警方調閱大溪漁港安檢所及附近周邊路口監視器，掌握犯嫌使用車輛及特徵，昨傍晚5點多查到當天開車的吳姓男子涉嫌；經查，吳在附近釣魚，疑似見無人看管，前一天晚上8點多就偷走2條魚，1尾當晚餐吃下肚、剩1尾冷凍起來，警方訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

宜蘭有漁民釣到2尾相當稀有的「夢幻石鯛」，吊掛漁港邊準備隔天要賣，不料前一晚就被識貨的釣客偷走吃掉，剩下這尾從冷凍庫取出重1公斤多，漁民共損失5000元。圖／警方提供
宜蘭有漁民釣到2尾相當稀有的「夢幻石鯛」，吊掛漁港邊準備隔天要賣，不料前一晚就被識貨的釣客偷走吃掉，剩下這尾從冷凍庫取出重1公斤多，漁民共損失5000元。圖／警方提供
宜蘭有漁民釣到2尾相當稀有的「夢幻石鯛」，吊掛漁港邊準備隔天要賣，不料前一晚就被識貨的釣客偷走吃掉，剩下這尾從冷凍庫取出重1公斤多，漁民共損失5000元。圖／警方提供
宜蘭有漁民釣到2尾相當稀有的「夢幻石鯛」，吊掛漁港邊準備隔天要賣，不料前一晚就被識貨的釣客偷走吃掉，剩下這尾從冷凍庫取出重1公斤多，漁民共損失5000元。圖／警方提供

漁民 監視器 竊盜

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