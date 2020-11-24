屏東同一家小姊弟相繼死傷 死因待調查
屏東市張姓夫妻育有1歲女童與剛滿月男嬰，日前女童疑似玩耍從床上跌落，導致頭部受傷送醫，經轉院後傷勢穩定，隔日清晨，同一家庭男嬰餵奶窒息身亡，引起檢警關注。警方調查小姊弟皆無明顯外傷，屏東地檢署偵訊後將張姓夫婦請回，男嬰遺體將擇日解剖釐清死因。屏東縣社會處啟動緊急安置，待釐清案件後，才能決定女童是否返回父母身邊。
11月19日下午5點30分許，張姓女童疑似玩耍從床上跌落，導致頭部受傷送往屏東基督教醫院治療，醫師擔心有顱內出血之虞，便轉往高醫救治，院方擔憂有受虐疑慮，通報屏東縣政府社會處調查。
20日晚間，女童剛滿周歲的胞弟被發現窒息身亡，初步檢查沒有外傷，但同一家庭接續發生幼童一死一傷案件，檢警不敢大意，隨即展開調查。
親骨肉連續發生傷亡案件，父母悲痛萬分，家中還有一名臥病在床的母親，處境艱辛。
檢警調查，女童及男嬰皆無明顯外傷，男嬰遺體需擇日解剖體釐清死因，屏東地檢署訊後已將張氏夫妻請回。
張姓女童傷勢目前穩定，轉往一般病房觀察，縣府社會局啟動緊急安置，待女童康復後暫住寄養家庭，待全案釐清後，再決定她能否返家，社會局也將加強張姓夫妻的親職教育。
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