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邊騎機車邊滑手機還背著幼兒 女騎士超危險行為網驚呼

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市地方臉書社團網友今天分享一則影片，一名女機車騎士從楠梓陸橋到橋頭、岡山，近10公里路程，邊單手騎車邊手持、使用手機，女子前方還用背帶背著幼兒，危險行為被後方汽車行車紀錄器全程拍下，網友直呼超危險，岡山警分局表示，民眾可在行為發生7日內檢舉，將可依法處1千元罰鍰。

影片中可見，一名女機車騎士全程低頭滑手機，車子卻繼續往前騎，完全不顧幼兒安全，網友將影像分享至地方臉書社團，發文表示，該女子邊滑手機邊騎車，期間犯下多個交通違規，他雖不想檢舉，但期望女子看到貼文後將幼兒安全放第一。

警方表示，該名女子行為已違反道路交通管理處罰條例，行為後7天內經民眾檢舉，可處1千元罰鍰，岡山警分局經查證屬實也會立即依法舉發，提醒駕駛朋友應遵守交通規則，保護自身安全，以免一不小心發生交通事故，害人又害己。

高雄市一名機車女騎士邊騎車邊滑手機，被後方車輛全程記錄。圖／翻攝自地方臉書社團
高雄市一名機車女騎士邊騎車邊滑手機，被後方車輛全程記錄。圖／翻攝自地方臉書社團

岡山 機車騎士

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