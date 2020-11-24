一對男女以朋友名義借機車 一去不回車主上網求助追車

一對男女日前到台中市沙鹿區民宅要借機車，男子說他是車主朋友的友人，車主不疑借對方車，男子卻騎走一去不回，車主又急又氣上網尋求網友幫忙找車，警方表示，已受理報案，要查出借車男子的身分，通知到案說明。

車主上網說，一對男女到他家，以他朋友名義要借機車，還說會騎回還車，最後卻一去不回，至今沒還車，感覺像順手牽羊。

台中市清水警分局調查，11月21日晚上7點30分，住沙鹿區的車主陳男接到方姓朋友電話，方男說他在網路上認識的朋友雷男和女網友要到沙鹿參加廟會活動，可能需借車，雷男再到陳男家，聲稱方男要陳男將機車借給他，陳男不疑，將機車借給雷男，並要求雷男使用後，將機車騎到方男母親的檳榔攤歸還，陳男事後至方男母親的檳榔攤要騎回機車，結果方男聲稱雷男騎走機車，但沒騎回。