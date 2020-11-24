快訊

嘉義醫院主任清秀女兒在韓遭酒駕撞死 父母哀痛向青瓦台連署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一對男女以朋友名義借機車 一去不回車主上網求助追車

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一對男女日前到台中市沙鹿區民宅要借機車，男子說他是車主朋友的友人，車主不疑借對方車，男子卻騎走一去不回，車主又急又氣上網尋求網友幫忙找車，警方表示，已受理報案，要查出借車男子的身分，通知到案說明。

車主上網說，一對男女到他家，以他朋友名義要借機車，還說會騎回還車，最後卻一去不回，至今沒還車，感覺像順手牽羊。

台中市清水警分局調查，11月21日晚上7點30分，住沙鹿區的車主陳男接到方姓朋友電話，方男說他在網路上認識的朋友雷男和女網友要到沙鹿參加廟會活動，可能需借車，雷男再到陳男家，聲稱方男要陳男將機車借給他，陳男不疑，將機車借給雷男，並要求雷男使用後，將機車騎到方男母親的檳榔攤歸還，陳男事後至方男母親的檳榔攤要騎回機車，結果方男聲稱雷男騎走機車，但沒騎回。

據了解，方男與雷男是在臉書上認識，彼此並不熟，清水警分局已依規定受理，朝侵占案偵辦，正積極調閱相關監視器，協尋這輛機車及雷男到案說明，警方呼籲臉書交友應謹慎，勿隨意將貴重物品借給不熟識之人，以免財物損失。

一對男女日前到台中市沙鹿區借機車，車主以為是朋友介紹，對方騎走後一去不回。圖／取自臉書
一對男女日前到台中市沙鹿區借機車，車主以為是朋友介紹，對方騎走後一去不回。圖／取自臉書

車主 台中市

延伸閱讀

臨時工三餐不繼淪竊賊 暖警給麵吃：餓就來找我

借車糾紛鬧到報警 警方趕到發現槍毒

男星遭私生跟拍追車出車禍　車頭損毀膝蓋傷處二次撞傷

影／追車狂敲窗嚇壞女駕駛 泰山男到案稱提醒她開太慢了

相關新聞

65歲男陳屍萬華棋牌社 昨晚睡到今晨被發現時已屍僵

65歲許姓男子昨晚在台北市萬華區一間棋牌社打牌，因感覺疲勞到一旁休息，今晨其他牌友打完牌，場內員工將許男搖醒，卻發現他已...

邊騎機車邊滑手機還背著幼兒 女騎士超危險行為網驚呼

高雄市地方臉書社團網友今天分享一則影片，一名女機車騎士從楠梓陸橋到橋頭、岡山，近10公里路程，邊單手騎車邊手持、使用手機...

花蓮下豪雨 光豐公路樹倒阻交通

中央氣象局今天發出豪雨特報，受到東北風影響，花蓮縣有局部大雨或豪雨。今天在台11甲線光豐公路8.5公里處，邊坡一棵大樹疑...

一對男女以朋友名義借機車 一去不回車主上網求助追車

一對男女日前到台中市沙鹿區民宅要借機車，男子說他是車主朋友的友人，車主不疑借對方車，男子卻騎走一去不回，車主又急又氣上網...

輪椅男自摔倒路邊 高雄暖警現身救援

高雄朱姓男子因身體不便，長期靠電動輪椅代步，但沒想到他昨天出門時，意外自摔倒在路邊無法起身，警方見狀後上前關心，推著輪椅...

台66桃園路段大貨車載廢棄電纜突失火 警消封車道搶救

一輛大貨車今天中午約12點13分行經桃園市台66線快速道路22K（平鎮段）觀音往大溪方向，載運的廢棄銅線電纜不明原因燃燒...

道路標線15、10公分寬差在哪？ 騎士權益差很大

全台省道都畫有15公分寬的道路邊線，其邊線右側為「路肩」無法行駛車輛，但一般市區道路快慢車道中間為10公分寬的路線，許多...

休旅車國道進匝道自撞護欄 驚險過程全錄 警方要究責

一輛休旅車昨天下午行經國道3號北上，轉入接國道2號的匝道時突然失控撞上路邊護欄打轉，後方車輛緊急煞車驚險避開。影片今天凌...

影／iRent逆向衝撞路人命危 肇事車1人開溜被警察喚回

新北市三重區三和路二段，今天早上6時許有1輛iRent自助租賃車突然逆向行駛，失控撞傷2名路人，其中1名24歲江姓男子傷...

國道一號鼎金段4車追撞 2人頭部挫傷

高雄市68歲林姓男子今天上午8時許駕車行經國道一號鼎金段北向363.7公里內側車道處，疑未保持距離，撞擊前方轎車後，遭後...

彰化139線奪命彎道又車禍！轎車撞斷電桿人受傷

又是139線！彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道，向來車禍頻仍，今年5月間，立委黃秀芳座車行經此一彎道發生車禍...

影／基隆火車站手扶梯鋼絲刺傷手掌 台鐵迅速改善

基隆火車站第二月台的手扶梯，昨天有乘客手掌被手扶帶突出的鋼絲刺傷，乘客上爆料公社貼文「台鐵還是很盡責的」，他指手掌痛了一...

熱門新聞

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格

沒有臉見人！殺害女大生凶嫌父母走避外地只敢深夜返家

影／少女屍體被裝桶 警方從豐原平房移出遺體畫面曝光

播報「韓國瑜新聞」太多被罰160萬元 中天告NCC敗訴

嘉義醫院主任女兒在韓國遭酒駕撞死 夫婦哀痛向青瓦台連署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。