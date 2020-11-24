聽新聞
test
0:00 / 0:00
一對男女以朋友名義借機車 一去不回車主上網求助追車
一對男女日前到台中市沙鹿區民宅要借機車，男子說他是車主朋友的友人，車主不疑借對方車，男子卻騎走一去不回，車主又急又氣上網尋求網友幫忙找車，警方表示，已受理報案，要查出借車男子的身分，通知到案說明。
車主上網說，一對男女到他家，以他朋友名義要借機車，還說會騎回還車，最後卻一去不回，至今沒還車，感覺像順手牽羊。
台中市清水警分局調查，11月21日晚上7點30分，住沙鹿區的車主陳男接到方姓朋友電話，方男說他在網路上認識的朋友雷男和女網友要到沙鹿參加廟會活動，可能需借車，雷男再到陳男家，聲稱方男要陳男將機車借給他，陳男不疑，將機車借給雷男，並要求雷男使用後，將機車騎到方男母親的檳榔攤歸還，陳男事後至方男母親的檳榔攤要騎回機車，結果方男聲稱雷男騎走機車，但沒騎回。
據了解，方男與雷男是在臉書上認識，彼此並不熟，清水警分局已依規定受理，朝侵占案偵辦，正積極調閱相關監視器，協尋這輛機車及雷男到案說明，警方呼籲臉書交友應謹慎，勿隨意將貴重物品借給不熟識之人，以免財物損失。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言