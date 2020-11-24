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道路標線15、10公分寬差在哪？ 騎士權益差很大

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

全台省道都畫有15公分寬的道路邊線，其邊線右側為「路肩」無法行駛車輛，但一般市區道路快慢車道中間為10公分寬的路線，許多機車騎士分不清兩者差異，經常在省道把路肩誤認為慢車道，造成在路肩匯入車道時發生意外，難以爭取自身權益。

新北交通大隊今在道安會報中指出，11月初在新台五路二段有機車騎士撞上停在路邊的大貨車，最後造成一死一傷的事故，其道路右側為路肩，騎士誤以為是慢車道，卻疑似下雨視線不良而發生車禍，建議改善道路環境。

新北交通局長鍾鳴時指出，省道是畫15公分寬的道路邊線，市區道路則是畫10公分寬的路線，一般駕駛人難以分辨2者差異，且省道的路肩寬度長達2公尺以上，讓駕駛人勿以為路肩是慢車道，當發生意外時難爭取自身權益。

鍾鳴時說，依規定路肩車輛匯入車道時，形成「路外駛入車道」，需永遠讓道路中行駛的車輛優先通行，發生車禍肇責都是騎士，但劃設一般路線時，車輛變換車道都有應注意義務，才能讓騎士有更大的路權空間。

新北成泰路、龍米路的省道107線塞車問題嚴重，路肩仍寬達2公尺依規定無法行駛車輛，幾年前與公路總局討論過後，把15公分的道路邊線塗銷，外側車道成為「未劃分快慢車道的混合車道」，讓車輛獲得路權。

鍾鳴時指出，目前新北還有新台五路、台二線等省道都面臨相同狀況，路肩部分希望能設標誌，或劃設槽化線禁止行駛路肩，由於雪隧禁行大貨車造成台二線危險度上升，盼年底前與公路總局檢討改善。

有機車騎士在新台五路二段撞上停在路邊的大貨車，最後造成一死一傷的事故，其道路右側為路肩，騎士誤以為是慢車道，卻疑似下雨視線不良而發生車禍。圖／警方提供
有機車騎士在新台五路二段撞上停在路邊的大貨車，最後造成一死一傷的事故，其道路右側為路肩，騎士誤以為是慢車道，卻疑似下雨視線不良而發生車禍。圖／警方提供

車道 機車騎士

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