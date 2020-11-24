淡水清晨傳童音求救聲 居民揪心報警救娃娃音女子
臉書社團「細說淡水」有人貼影片，今天清晨疑有孩童被關附近頂樓並傳出一聲聲「幫我開門」，住戶聞聲揪心、愛心爆發紛報警，結果情節大反轉，警方救下疑被誤關頂樓30歲女子。
臉書（Facebook）社團「細說淡水」清晨有人貼文及影片，只見影片中約清晨5時，附近仍漆黑一片的大樓樓頂，傳出疑似小朋友一聲聲「幫我開門」的哭喊聲，引來許多網友揪心留言。
許多網友都留言聽到了呼救聲，「凌晨五點風好大而且好冷，孩子這樣好可憐…他哭叫很久…」、「烏漆嘛黑的…小孩求救聲很揪心，不知道被困多久了」、「幫我開門，太讓人難過了，心整個揪在一起」。
淡水分局表示，在接獲民眾多人報警後即通報水碓派出所巡邏員警吳世彬、黃政耀前往查看。由於濱海路附近有多棟大樓且未明顯聽到呼救聲，員警趕緊在管理員陪同下一一到各大樓頂樓查看。
最後，員警在一棟13樓高的建物頂樓找到穿著睡衣瑟縮一旁且有失溫情形的30歲劉姓女子，疑似她清晨獨自上樓卻被強風把門關起反鎖。她在無法開門的情形下只能哭喊請人幫忙，由於劉女有娃娃音，引來附近住戶揪心誤會有孩童被關，警方迅速到場處理，才順利救下劉女並護送到樓下住家休息。
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