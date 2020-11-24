休旅車國道進匝道自撞護欄 驚險過程全錄 警方要究責

一輛休旅車昨天下午行經國道3號北上，轉入接國道2號的匝道時突然失控撞上路邊護欄打轉，後方車輛緊急煞車驚險避開。影片今天凌晨被PO上3個知名粉團，引來網友熱議，想不透為什麼會撞護欄。

國道警方中午表示，勤務指揮中心昨天下午5點17分接獲通報，隨即派巡邏員警前往處理，抵達後，當事人已自行離開。後來取得現場肇事資料並連絡當事人，駕駛人表示未受傷，因為車輛打橫於車道上，為避免造成二次事故，趕緊連絡拖吊車司機協助，把車吊離開現場。