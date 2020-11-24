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影／iRent逆向衝撞路人命危 肇事車1人開溜被警察喚回
新北市三重區三和路二段，今天早上6時許有1輛iRent自助租賃車突然逆向行駛，失控撞傷2名路人，其中1名24歲江姓男子傷勢嚴重，送醫急救仍有生命危險。肇事原因仍由警方調查中。
這起車禍發生在清晨6時31分，3男、1女共乘1輛iRent自助租賃車，自稱從台北市林森北路出發，準備回家前往新北市新莊區，但是導航系統不知何故把他們帶到三重區。
監視器錄到這輛車沿三和路二段往福德北路方向行駛，突然偏移滑入逆向車道，衝撞路旁素食餐廳門前柱子，同時撞上3輛停在路邊的機車和2名路人，其中24歲江姓男子多處骨折陷入昏迷、25歲陳姓男子全身也有多處受傷，均被救護車送往台北馬偕醫院急救，其中江男仍然命危。
當時iRent車上4人，其中1名28歲簡姓男子，竟然在肇事後逕自搭乘計程車離去，留下22歲李姓男子自稱是駕駛、21歲王姓男子和30歲黃姓女子，3人均未飲酒。警方一度懷疑簡男是否酒駕心虛肇逃？事後已於上午10時許通知到案說明，簡男酒測值也是０。至於為何撞車？警方還要查。
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