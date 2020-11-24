影／iRent逆向衝撞路人命危 肇事車1人開溜被警察喚回

能不能住進醫院的病床，不只與病情有關，與病人及病人家屬的「社會階級與資源」，更是正相關。總而言之，除了從門診預定動手術絕對有病房住以外，急病住院就嚴重考驗病人與病人家屬的「社會資源」！因此，當我看到一些「特權住院」的事件就特別義憤填膺。凡此種種，都證明在病床的分配中，「金包銀」歌詞中「別人的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢」，確實是臺灣的一種社會現實。

2020-11-24 12:20