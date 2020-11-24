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彰化139線奪命彎道又車禍！轎車撞斷電桿人受傷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

又是139線！彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道，向來車禍頻仍，今年5月間，立委黃秀芳座車行經此一彎道發生車禍，造成肇事男子死亡外，黃秀芳也受傷，縣府工務處及警方加強警告設施及標識，沒想到今天清晨又有一輛轎車在此一彎道自撞電桿，電桿斷折橫在右側車側車道，辜姓駕駛人受到輕傷，車頭嚴重損壞。　

警方調查，辜姓男子今天清晨6時52分許，駕駛轎車由南往北朝彰化方向行駛，行經彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道時，疑不熟悉路況，失控撞燈桿，造成電桿斷折，倒落橫在右側路面，阻斷過右側車道，由於正值上班尖峰時段，造成嚴重塞車，經相關單位全力搶修，到8時許才排除，恢復交通。

因撞擊力道甚大，辜姓駕駛人胸部受到輕微挫傷，經送醫急救已無大礙，警方為他酒測，沒有酒駕行為，他表示是因不知道彎道路況，才不慎撞到電桿。

彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前的彎道，除了彎度大，且有相當坡度，如果路況不熟或速度過快，即會發生交通事故，今年5月21日清晨，立委黃秀芳乘座的廂型車，在行經此一路段時，即遭對向駛來的轎車撞上，轎車駕駛人死亡，黃秀芳也受傷送醫。

在黃秀芳發生車禍後，縣府工務處及彰化警方都加強警示設施，路面也漆上「慢」字，但今天清晨卻仍發生此一自撞事件，警方籲請駕駛人減速慢行，小心駕駛。

彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道，今天上午發生轎車自撞電桿車禍，造成電桿斷折橫在車道上， 幸好駕駛人只受到輕傷。照片／讀者提供
彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道，今天上午發生轎車自撞電桿車禍，造成電桿斷折橫在車道上， 幸好駕駛人只受到輕傷。照片／讀者提供
彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道，今天上午發生轎車自撞電桿車禍，造成電桿斷折橫在車道上， 幸好駕駛人只受到輕傷。照片／讀者提供
彰化市八卦山139線虎崗路草慈埔垃圾場前彎道，今天上午發生轎車自撞電桿車禍，造成電桿斷折橫在車道上， 幸好駕駛人只受到輕傷。照片／讀者提供

車禍

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