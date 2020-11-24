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影／基隆火車站手扶梯鋼絲刺傷手掌 台鐵迅速改善
基隆火車站第二月台的手扶梯，昨天有乘客手掌被手扶帶突出的鋼絲刺傷，乘客上爆料公社貼文「台鐵還是很盡責的」，他指手掌痛了一下，站務人員立即協助處理傷口，處理迅速且很棒，希望台鐵會更好。台鐵火車站指出，經查為扶手帶摩耗內層鋼絲穿出造成，已先將突出鋼絲拔除，會將手扶帶換新。
有民眾昨天在爆料公社貼文指出，「台鐵還是很盡責的」，他上午到基隆逛逛，正踏上基隆火車站第二月台的手扶梯，手掌痛了一下，發現手扶帶上有尖銳突起物，立即跟站務人員聯繫，對方也協助處理傷口，沒過多久，值班站長也致電簡訊過來，還是有很棒的處理，希望台鐵會更好。
台鐵基隆火車站長李青桐今天受訪表示，這次是因手扶帶變薄鋼絲跑出來，造成成一名乘客觸摸時手受傷，廠商接獲通知後馬上就趕至處理，目前已妥善解決，乘客的安全最重要。會請廠以後再加強巡查，廠商平時2天就會來看一次。
基隆火車站指出，案發當時已先將突出的鐵絲拔除，避免再有乘客受傷，新的手扶帶到貨後就會更換。將督促廠商盡快更新，並加強巡查手扶帶情況，維護乘客安全。
李姓乘客表示，手扶梯會有突出的鋼絲很危險，因為民眾上下手扶梯時手會放在手扶帶上，快速移動時，手會受傷，希望火車站平時就要多檢查，避免再有類似情況發生。
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