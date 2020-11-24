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高雄警導入行動影像AI技術 用在即時偵緝犯罪

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

犯罪手法推陳出新，高雄市警苓雅分局與博遠智能科技公司簽訂合作備忘錄，將試辦導入行動影像人工智慧AI技術，以車載式影像辨識分析系統，打造「智慧巡邏車」，提升線上即時偵緝犯罪效果。

警方表示，博遠智能科技在行動執法影像系統耕耘多年，2019年曾獲科技部評選為台灣最酷新創團隊之一，因博遠智能科技的產品從雲端穿戴式、頭戴式，到機動快速布署智能視訊感測系統，其中視訊智能感測系統 ，適合執法單位機動蒐證、即時分析，才與該公司答定合作備忘錄，希望將來協助警方辦案，成為維護治安的科技尖兵。

苓雅警分局長梁東山表示，高雄市長陳其邁警察局長劉柏良也推崇智慧影像研究及提升警政單位科技偵防能力，認為警方要跟上時代脈動，「科技建警」刻不容緩，警方有偵防、預防犯罪需求，廠商有系統建置開發能力，透過運用大數據、影像辨識及AI人工智慧技術，讓警察更即時的壓制犯罪，提供市民一個更安全的生活環境。

高雄市警苓雅分局長梁東山（左）與博遠智能科技公司代表簽合作備忘錄。記者林保光／翻攝
高雄市警苓雅分局長梁東山（左）與博遠智能科技公司代表簽合作備忘錄。記者林保光／翻攝

警察 高雄市 AI 陳其邁

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