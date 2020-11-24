高雄警導入行動影像AI技術 用在即時偵緝犯罪

犯罪手法推陳出新，高雄市警苓雅分局與博遠智能科技公司簽訂合作備忘錄，將試辦導入行動影像人工智慧AI技術，以車載式影像辨識分析系統，打造「智慧巡邏車」，提升線上即時偵緝犯罪效果。

警方表示，博遠智能科技在行動執法影像系統耕耘多年，2019年曾獲科技部評選為台灣最酷新創團隊之一，因博遠智能科技的產品從雲端穿戴式、頭戴式，到機動快速布署智能視訊感測系統，其中視訊智能感測系統 ，適合執法單位機動蒐證、即時分析，才與該公司答定合作備忘錄，希望將來協助警方辦案，成為維護治安的科技尖兵。