桃園知名幼兒園爆虐3歲兒 社工教育介入究責查辦

桃園市蘆竹區1家知名幼兒園爆發疑似老師虐童事件，幼幼班3歲蔡姓男童的家長，近日相繼發現兒子2腳瘀青追問下，兒子哭訴「老師會打人」，向園方查證，因無監視器，園方否認老師虐童，家長憤而向警方備案，警方通報市府處理，社會局、教育局今天上午表示，已受理該案介入調查，社會局派人訪視該幼童及家長、教育局亦派人至幼兒園查證，調查究責裁處。

這家幼兒園表示，「絕對不可能」，這名老師在幼兒園教很多年，從來沒有家長反應類似（虐童）情形，且園方規定只要老師虐待學童就開除。

警方表示，蔡姓家長向警方備案，指出他就讀該幼兒園幼幼班兒子，近月哭鬧表示不要上學、半夜會驚醒，他兒子有做語言治療，連醫師都也發現有點不對勁，孩子相繼出現腳瘀青詢問，兒子童言童語說「老師會打人」，他原本半信半疑，聯繫其他家長，發現另2名家長反應老師類似作法，因蔡姓家長未提告，警方依規定通報市府社會局處理。

市府社會局表示，該局已受理這起疑似虐童案通報，由於幼兒園業務歸教育局，該局立即通報教育局調查，該局也介入啟動調查，指派社工訪視蔡姓家長、幼童查證，如果評估屬實，將依違反兒童及少年福利與權益保障法規定裁罰。