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桃園知名幼兒園爆虐3歲兒 社工教育介入究責查辦
桃園市蘆竹區1家知名幼兒園爆發疑似老師虐童事件，幼幼班3歲蔡姓男童的家長，近日相繼發現兒子2腳瘀青追問下，兒子哭訴「老師會打人」，向園方查證，因無監視器，園方否認老師虐童，家長憤而向警方備案，警方通報市府處理，社會局、教育局今天上午表示，已受理該案介入調查，社會局派人訪視該幼童及家長、教育局亦派人至幼兒園查證，調查究責裁處。
這家幼兒園表示，「絕對不可能」，這名老師在幼兒園教很多年，從來沒有家長反應類似（虐童）情形，且園方規定只要老師虐待學童就開除。
警方表示，蔡姓家長向警方備案，指出他就讀該幼兒園幼幼班兒子，近月哭鬧表示不要上學、半夜會驚醒，他兒子有做語言治療，連醫師都也發現有點不對勁，孩子相繼出現腳瘀青詢問，兒子童言童語說「老師會打人」，他原本半信半疑，聯繫其他家長，發現另2名家長反應老師類似作法，因蔡姓家長未提告，警方依規定通報市府社會局處理。
市府社會局表示，該局已受理這起疑似虐童案通報，由於幼兒園業務歸教育局，該局立即通報教育局調查，該局也介入啟動調查，指派社工訪視蔡姓家長、幼童查證，如果評估屬實，將依違反兒童及少年福利與權益保障法規定裁罰。
市府教育局表示，該幼兒園老師疑似虐童案，該局今天接獲投訴後派員前往該幼兒園查察，要求該名教保服務人員立刻暫時調離現職，若查出確有其事，將依幼兒教育及照顧法令，限期幼兒園改善，依教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法規定，將該名教保服務人員移送教保服務機構不適任人員認定裁處，並將督導該園加強幼兒輔導與班級輔導。
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