金門疑因超車不當 2車正面「相親」車損嚴重

金寧鄉環島北路二段昨晚發生一起車禍，一台自小客車疑因超車不當與對向自小客車發生對撞，2車的車頭嚴重毀損，所幸2車的駕駛人均受輕傷無大礙。圖／金城分局提供

金門的道路狹小，白天超車已經很危險了，夜間超車更加危險！金門金寧鄉環島北路二段昨晚發生一起車禍，一部女性駕駛的自小客車疑因超車不當與對向自小客車發生對撞，造成兩部自小客車車頭嚴重毀損，所幸2車的駕駛人均受輕傷無大礙，經警方實施酒測，雙方駕駛皆無酒後駕車，具體肇事原因，尚待金城分局釐清中。

金門縣警局金城分局表示，昨日晚上21時許，在環島北路二段，一部由女性駕駛的黑色自小客車行駛到環島北路二段事故地點時，疑要超越前方車輛過程中，駛入對向車道與迎面駛來的白色自小客車發生正面撞擊。事故現場碎片散落、機油滲漏整地。

警方緊急連絡金寧清潔隊人員前來清理，防止因機油滲漏路面路滑造成二次車禍；但車輛撞擊嚴重，2輛車的引擎蓋都出現變形，讓路過的車輛，趕緊都減速慢行。

對此，不少民眾都說，金門的道路狹小，有時又經常遇到維持龜速慢行的車輛，不少年輕人按耐不住，經常會超車，所以不時有意外傳出。