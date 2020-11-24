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影／板橋借錢哥借錢不成 掏甩棍恐嚇熱心男 警獲報速逮
新北市「板橋借錢哥」馮姓男子踢到鐵板，昨借錢不成，涉嫌掏甩棍恐嚇熱心男，海山警方獲報迅速趕抵現場當場逮人，警詢後今天依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警方昨晚11時獲報，張姓男子在板橋區中山路及光復街口勸阻民眾不要借錢給馮男（49歲），遭馮涉嫌持甩棍恐嚇，巡邏警網迅速趕抵當場以現行犯逮捕馮男，並帶返派出所依恐嚇罪嫌偵辦。
警方將馮男帶返派出所偵辦時， 又有一名李姓男子到派出所報案，他表示，昨晚10時50分在板橋中山路2段看見馮男以沒錢加油，向路邊機車騎士借200元加油。
他好心出言提醒欲借錢的民眾，反而引怒馮男，從機車置物箱內拿出甩棍並出言恐嚇，造成李男心生畏懼，躲進入路邊超商，沒想到才到派出所要報案，卻看見馮男已被警方抓到。
據了解，借錢哥馮男遊走板橋區多時，都以相同理由隨機向路人開口借錢，一旦借到錢就跑彩券行購買彩券，不少受騙民眾在臉書「我是板橋人」社團上多次提醒，但馮男仍是不斷在街頭找尋不知情民眾借錢。
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