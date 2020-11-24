巴拉刈今年已公告禁用 水里村民輕生飲用差點斃命

今年已被農委會禁用的農藥巴拉刈，因為毒性極強，被巫姓水里村民用來自殺，車埕派出所立即通報消防隊及村長一同前往，及時尋獲自殺男子，所幸飲用劑量不高，經送竹山秀傳醫院急救後撿回一命，警方表示，巴拉刈已在今年二月禁用，社會處處有溫暖，呼籲民眾要珍惜生命，自殺不能解決問題。

集集分局表示，於11月22日16時許車埕派出所警員楊舒婷接獲報案，得悉有村民意欲自殺，所長陳宏謀配合村長到達現場，發現該巫姓民眾已倒臥在自家門前，身邊留有農藥巴拉刈，經警方及消防隊共同實施搶救旋即送醫急救，阻止一場悲劇的發生。

警方初步了解，巫姓村民近來因為經濟壓力大，而導致有輕生念頭，前天下午心情不佳，在常用的飲料中摻加農藥巴拉刈，由於毒性甚強，一時身體嚴重不適，家人發現後緊急呼救，警消到達後先施以必要急救，再轉送竹山秀傳。

據說，除草用的巴拉刈為劇毒農藥，致死劑量非常小，只要喝進一小口，你就只能眼睜睜看著病患在數天內因多重器官衰竭而死亡，有腎臟科醫師表示，最不願意碰到的就是巴拉刈中毒的病患，毒性極強若攝入20cc以上死亡率達百分百，農委會因而於今年二月公告全面禁用。