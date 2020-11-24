影／禿頭叔偷繪圖電腦變壓器 店家控：好手好腳怎不買

台中市西區一家3C賣場在21日傳出竊案，店家在臉書社團發布監視器影像，希望竊嫌自行投案。圖／摘自臉書爆料公社 台中市林姓網友昨天在臉書社團爆料，一名禿頭的中年大叔在21日時，跑進一家3C賣場內，趁店家不注意時，先拔掉平版電腦的變壓器電源，隨後再趁店員不注意時，偷走繪圖電腦的變壓器，造成店家損失2000多元，網友控訴「好手好腳怎麼不買？再不投案，會長命百歲久病纏身」；第一警分局表示，全案已鎖定特定對象查緝中，尚未到案，全案將依竊盜罪偵辦。

台中市第一警分局表示，林姓網友在臉書「爆料公社」PO文，指稱位於西區的3C賣場，在11月21日下午3時許，有店員發現，店內陳列的其中一台平板電腦畫面消失，查看監視器發現，該平板電腦的變壓器不見，疑遭一名禿頭的中年男子趁隙偷走，民權派出所已依規定受理，經積極調閱監視器，目前已掌握特定犯嫌，積極追查中。