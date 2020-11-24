飲酒消費懷疑帳單被灌水 女婿邀人圍毆商家為岳父出氣

基隆市余姓男子得知他的岳父到龍安街消費，因帳單問題與郭姓男子發生衝突，昨晚涉嫌邀小舅子和多名友人為他的岳父出氣，圍毆郭男。警方獲報到場，余男等人已逃離，循線查出身分後，今天凌晨逮捕余和1名共犯，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦，並查緝未到案5名嫌犯。

基隆警一分局上午表示，昨晚10點多接獲報案，龍安街1家小吃店前有多人在打架。多名警力迅速趕往現場，看到被打的郭男蹲在地上，施暴的多名男子已離開現場。

郭男對警方說，遭到多名男子攔下，並動手打他，還好有戴安全帽，只有身體出現幾處擦挫傷，因無大礙，婉拒送醫。