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飲酒消費懷疑帳單被灌水 女婿邀人圍毆商家為岳父出氣
基隆市余姓男子得知他的岳父到龍安街消費，因帳單問題與郭姓男子發生衝突，昨晚涉嫌邀小舅子和多名友人為他的岳父出氣，圍毆郭男。警方獲報到場，余男等人已逃離，循線查出身分後，今天凌晨逮捕余和1名共犯，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦，並查緝未到案5名嫌犯。
基隆警一分局上午表示，昨晚10點多接獲報案，龍安街1家小吃店前有多人在打架。多名警力迅速趕往現場，看到被打的郭男蹲在地上，施暴的多名男子已離開現場。
郭男對警方說，遭到多名男子攔下，並動手打他，還好有戴安全帽，只有身體出現幾處擦挫傷，因無大礙，婉拒送醫。
據了解，余男的岳父前天到龍安街一家店飲酒消費，質疑帳單被灌水，郭男是這家店的股東，兩人為此發生爭執互毆。余男知情後心生不滿，邀人毆打郭男為岳父出氣。
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