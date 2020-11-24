怕逃逸身分曝光 移工夫妻自行掩埋死去男嬰獲不起訴

一對外籍移工夫妻檔去年在新竹市產下一名男嬰，卻疏於照顧，導致男嬰失去呼吸心跳，送醫不治，礙於妻子是逃逸移工，兩人不敢報警，只好將男嬰遺體帶至山區挖洞掩埋，桃園市專勤隊與警方依殺人、湮滅證據、遺棄屍體等罪將移工夫妻與協助開車的白牌車鄭姓司機法辦；新竹地檢署偵查終結，檢察官認為，由於無法認定男嬰死亡過程中有第三者介入，加上鄭是擔心移工妻子逃逸身分曝光才會協助埋嬰，「掩埋」行為又不等於遺棄，對三人做出不起訴處分。

不起訴書指出，這對印尼及移工夫妻檔去年5月1日在新竹市一間婦產科產下男嬰，但兩人卻未注意男嬰動態，導致三天後發現男嬰失去呼吸心跳，急忙找來認識的鄭姓男子協助開車將男嬰送醫，但醫師診斷男嬰到院前已死亡。

檢方訊問時，移工夫妻與鄭男都坦承以包巾裹住男嬰遺體，共同開車到新竹縣山區挖洞將其掩埋，卻否認殺人、殺嬰等犯行。夫妻倆稱，男嬰出生後奶喝得很少，直到第三天深夜因男嬰未哭鬧，才引起兩人注意，向醫師詢問後決定隔天帶男嬰至診所檢查，不料出門時發現男嬰已失去呼吸心跳。由於妻子有逃逸身分，加上是回教徒，才會參照宗教習俗將男嬰掩埋。

鄭男說，移工夫妻是一年前他開白牌車認識的，去年5月4日接獲對方來電，要求他開車載男嬰去診所，當時他不知道男嬰已離世，之後夫妻從診所出來就不斷拭淚，之後就開車載夫妻去埋男嬰。