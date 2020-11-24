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把廟會當自助吧？中年男假冒記者搜刮屏東各大廟會活動
屏東莊姓男子常假扮「記者」出沒宮廟活動，多次向廟方人員索取衣服、帽子以及紀念品等，還會謊稱「要給自己的攝影團隊食物」，就取走便當或冷飲，甚至趁廟會活動期間搜刮煙、酒、檳榔等食物後離去。莊男的誇張行徑已被廟方人員盯上，並拍照PO網，要廟會人員留意此人，警方也將通知莊男到案說明。
據廟方人員指出，該名莊男經常藉廟會活動索取衣服、帽子以及紀念品等，此外還會要求需要便當或冷飲，甚至多次趁廟會活動搜刮煙、酒、檳榔等食物後離去。
莊男的誇張行徑早被盯上，廟方人員表示，莊男行徑相當大膽，上前詢問身分時，他便聲稱自己是「記者」，還會謊稱，「要給自己的攝影團隊食物」，拿取更多便當或冷飲，但他索取東西後便離開，事後廟會活動的相關照片與訊息都不曾露出，欺騙行為令廟方不滿。
莊男食髓知味，經常將廟會當自助吧台，廟方忍無可忍，將莊男行為拍照PO網，並要大家在廟會活動時注意此人，以免受騙上當。潮州警分局已通知莊男到案說明，若查有涉嫌不法，將依法移送偵辦。
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