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台南行車糾紛 機車騎士比傻眼手勢險被計程車司機毆打
台南市南區南門路前晚發生一起疑似行車糾紛，一輛機車行經南門路時，不滿計程車司機逼近機車車道，機車男騎士手掌向上，比出「傻眼」手勢，計程車機車攔住機車後下車持球棒作勢要打人，雙方起口角衝突後離去。
台南市警六分局大林分駐所說，民眾行車間如果發生糾紛，最好馬上打110報案，請警方到場處理，此案發生時雙方未報案，將依車號通知當事人到案釐清。
台南爆料公社PO出相關內容指出，前晚8點多在南門路小黃要右轉，方向燈一打直接往右切，差點撞倒機車男騎士，機車男騎士比一個傻眼的手勢後，計程車司機直接衝過來攔車，一下車髒話連天，還到後車廂準備拿棒球棍打人。
轄區台南市警六分局說，此案發生於前天晚上，地點在南門路志開國小附近，警方未接到民眾報案，如行車時發生糾紛，故意阻擋對方行車，有可能構成強制罪嫌。
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