育有一男一女幼童接連意外釀一死一傷 屏檢展開調查

屏東縣傳出幼童接連意外的消息，一名1歲多的女童疑似從床上跌落導致頭部受傷，隔天同一個家庭又傳出一名一個多月大的男童溢奶窒息身亡，屏東縣政府社會處接獲此事後，懷疑案情不單純，經檢警調查，檢方將擇日進行解剖釐清死因，幼童的父母則是訊後飭回。

據了解，先是一歲女童因頭部受撞擊送醫治療，院方擔心有顱內出血的疑慮，從屏東轉至高雄救治後，傷勢恢復穩定，由於女童頭部碰撞造成的瘀血，院方懷疑有受虐的可能，便通報屏東縣政府社會處調查。

豈料，隔日女童的一個月大的弟弟又因溢奶窒息身亡，雖然初步檢查沒有外傷，但同一個家庭短時間內，續發生幼童一死一傷案件，社會處社工便通報檢警調查。

兩兄妹的父母，經檢警通知到案說明，由於沒有很明顯毆打虐待痕跡，因此，屏東地檢署訊後飭回，而男嬰屍體將擇日解剖以釐清死因。