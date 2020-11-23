觀音媽祖廟捐6救災車無法上路 高雄消防局這樣解釋

高雄鳳邑雙慈殿今年8月捐贈6輛「多功能搬運車」給市消防局，也已配置到6個消防分隊，卻傳出無法在道路合法行駛，廟方的善意恐受限法令而閒置；高市府消防局今天解釋，6輛搬運車重點在災害的現場協助搬器材，仍盼能順利在路上行駛，會再跟交通部、農糧署討論。

供奉觀音佛祖、媽祖的雙慈殿多年來持續捐贈救護車、消防車及警備車等，各式車輛共49輛給高市府消防局，今年8月8日再次捐贈6輛多功能搬運車，當時代理市長楊明州代表受贈，並回贈感謝狀，立委許智傑也到場參與。

據了解，6車已分配到中華、新興、瑞隆、大樹、旗山、美濃分隊，由於屬農機具，須依「農業機械使用證管理作業規範」申請號牌、使用證，但僅旗山及美濃分隊向當地區公所申請取得號牌，另2分隊申請時，公所函詢農委會得到回覆為農機作為救災用，跟規範的目的不同；結果目前6輛尚未出勤過。

高市消防局表示，「多功能搬運車」適合載運救生設備在水域救援，也能使用在田野山林火災與山難救援等一般車輛不易到達區域。

高市消防局副局長王宗展說，多功能搬運車主要是於災害現場協助同仁搬運救災器材，可能現場道路崎嶇，沒辦法下到下一層現場，例如河床、海邊救災或山難、山林火警等，在市區也有小巷弄，都會使搬運器材較慢，便是搬運車發揮作用的地方，「重點是在功能性，不在行駛性」。