陽明大學生墜樓獲救 校方：不一定是課業因素

陽明大學今天證實，一名校內生18日墜樓，目前靜養康復中。校方表示，為尊重家屬要求保障隱私，盼各界勿打擾或隨意臆測評論。該生長期接受輔導，發生不幸是否與課業直接相關，不宜武斷定論。

校方也說，事件發生在校外，感謝家長及時妥善處理，並與校方保持聯繫，讓傷害降到最低。事發當天，校長與主管已在第一時間探視，並提供所有必要協助。