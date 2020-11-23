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陽明大學生墜樓獲救 校方：不一定是課業因素

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

陽明大學今天證實，一名校內生18日墜樓，目前靜養康復中。校方表示，為尊重家屬要求保障隱私，盼各界勿打擾或隨意臆測評論。該生長期接受輔導，發生不幸是否與課業直接相關，不宜武斷定論。

校方也說，事件發生在校外，感謝家長及時妥善處理，並與校方保持聯繫，讓傷害降到最低。事發當天，校長與主管已在第一時間探視，並提供所有必要協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

陽明大學。本報資料照片
陽明大學。本報資料照片

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