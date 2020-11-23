強化校安機制 北市警赴北科大示範110三方通話功能

台北市警方為使學生能有安心的學習環境，今天特別與台北科技大學合作舉辦境外生人身安全座談會。記者李隆揆／翻攝 台南日前發生外籍女大生遇害喪命事件，台北市警方為使學生能有安心的學習環境，今天特別與台北科技大學合作舉辦境外生人身安全座談會，示範如何啟動110「三方通話」機制，讓外籍生了解，若緊急報案時出現語言溝通問題，受理人員第一時間也能透過外事單位翻譯，即時給予報案人協助。

警方表示，台北科技大學外籍生達1073人，來自巴拉圭、印度、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、印尼等61個國家，校方積極與警方聯繫合作，台北市警局為強化校安機制，今年也派出外事科、刑警大隊、婦幼警察隊、少年警察隊、勤務指揮中心、公關室及轄區大安分局警方，到北科大校內舉辦境外生人身安全座談會，與校內外籍生、僑生面對面交流，宣導警方各項安全防護及犯罪預防作為，並傾聽學生對治安環境的意見。

警方說，外籍生因語言隔閡，對我國風土民情不熟悉，比起本國學生更需要關懷及幫助，台北市警方將持續強化與學校的聯繫，共同維護校園安全，提升學生自我保護概念，讓外籍生安心在台求學。

會議中警方也示範如何啟動110「三方通話」機制，警方指出，目前110、119系統已配合電信公司建置三方通話機制，只要受理人員接獲報案時，遇到無法溝通的語言，就可以轉接到外事服務站，由相應語言釐清報案人需求，透過三方通話的功能即時給予報案人協助。