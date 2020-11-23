賓士車撞外送員後肇逃 男1小時後向警自首卻疑為頂替

高雄市50歲陳姓外送員昨晚11時許行經左營區富國路與裕誠路口，因不明原因遭後方白色賓士轎車擦撞，腰部、腿部受傷被送往榮總治療，轎車駕駛沒有下車察看就離開現場。事發後一位自稱肇事駕駛的21歲陳姓男子到派出所自首，但對事故行車細節都說不清楚，疑有頂替嫌疑，警方已擴大調閱監視器釐清案情。

據了解，陳姓騎士當時在富國路由南向北方向等紅燈，號誌從紅轉綠，他剛起步直行就遭後方轎車撞倒，自己也不知怎麼突然就被撞了，監視器中發現，轎車當時由富國路逆向右轉裕誠路，轎車駕駛肇事後未下車察看，也沒有留在現場，直接駕車離開。

車禍發生1小時後，一位自稱肇逃駕駛的陳姓男子到案說明，警方依規定對陳男酒測，酒測值為0，但因陳男對肇事發生過程、行車方向等和監視器畫面有出入，恐有頂替嫌疑。