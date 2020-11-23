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影／南投國中生拍桌狠嗆老師 師勸沒效無奈報警處理

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

校園霸凌事件頻傳，南投縣卻出現國中生嗆聲老師，最後還出動警方出面協助，縣議員張嘉哲、蔡孟娥等今天要求縣府重視，針對學生品行約束積極輔導，並考量是否爭取設置中途學校；教育處坦言「傷腦筋」，因現在僅能輔導。

張嘉哲指出，日前參與校園安全會議，會中卻有某國中學務主任痛心陳述，因糾正學生不當行為，卻在辦公室當場被同學拍桌嗆聲，因規勸無效，主任最後只能請警方到校處理，事後學生還上網路社群繼續嗆聲，校園教育是不是出了問題。

張表示，現在的學生不像過去，學生嗆老師的這種狀況也可能不是個案，但學生有這樣的行為，學校跟縣府仍該積極重視改善，縣府針對不服管教或非行少年又做何處置，而國內有中途學校機制，但中部沒有設校，南投有沒有可能爭取設置。

對此，社會處長林志忠回應，針對行為偏差少年，若有學籍由校方先行處置，涉及心理輔導問題再通報該處，由社工介入評估處理；至於如何管教，教育處長陸正威坦言「傷腦筋」，因教育部限制不能體罰，也不能占用下課時間，僅能輔導

陸表示，教育部除明令規定不能體罰，今年更在部分民意團體反映，發公文要求不能用下班時間管教，因此不能要沒寫功課的學生用下課時間寫，也不能禁止上課吵鬧學生下課不能出去玩等，等於完全不能訓導管教，僅能輔導，但成效不彰。

針對中途學校設置，教育處長陸正威則說，中途學校主要是收置有前科、被性侵、父母吸毒入獄等涉及案件相關，經司法安置的學生所設置，較無法針對一般品行偏差的學生進行協助輔導，是否爭取設置，後續會再討論研議。

蔡孟娥則說，學生品格教育問題，其實非常重要，因其影響層面不僅是行為偏差的學生，同時也影響教師教育熱忱，對周邊同儕的影響更大，社會處及教育處應有明確的處理方式，議員也才能持續關注督促該議題。

南投縣出現國中生嗆聲老師，最後還出動警方出面協助，議員今質詢關切。圖／張嘉哲提供
南投縣出現國中生嗆聲老師，最後還出動警方出面協助，議員今質詢關切。圖／張嘉哲提供

教育部 行為偏差 社工

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