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失聯F-16同隊機工長輕生 檢察官相驗：個人因素自縊

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校17日駕F-16戰機起飛後失聯，昨晚同隊黃姓機工長在寢室輕生。花蓮地檢署相驗確認死因是縊頸窒息死亡，主檢周芳怡表示，黃姓機工長疑似個人因素選擇輕生，已開立相驗死亡證明書，遺體發還給家屬。

空軍司令部昨晚指出，黃員是負責地面裝備，與此次戰機失事無關，請外界勿臆測；另已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

軍方將黃姓機工長遺體送往殯儀館相驗，黃母、妻子、弟弟和小孩今天到殯儀館看最後一面，低調不願受訪。

周芳怡表示，經檢察官初步相驗、到場履勘、調查現場環境，及製作家屬、相關人員的筆錄後，黃姓機工長是因個人因素輕生，沒有發現遺書，死因初步釐清是縊頸窒息身亡，已開立相驗死亡證明書，並將遺體發還家屬。

據了解，黃姓機工長與妻子、妻子的姊妹、4個小孩住在新城鄉北埔村，不過黃男待在軍中比在家時間多，平時待人處事不錯。

另外，F-16失聯已進入第6天，據悉因受到東北季風影響，今天花蓮外海海象不佳，軍方已暫停搜救，軍方委託的探測船為銓日儀公司所屬的「奧黛麗絲號」探勘船，今天也停在花蓮港待命。

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今天花蓮外海海象不佳，軍方已暫停搜救，軍方委託的探測船為銓日儀公司所屬的「奧黛麗絲號」探勘船，也停在花蓮港待命。記者王思慧／攝影
今天花蓮外海海象不佳，軍方已暫停搜救，軍方委託的探測船為銓日儀公司所屬的「奧黛麗絲號」探勘船，也停在花蓮港待命。記者王思慧／攝影
黃姓機工長的媽媽、妻子、弟弟和小孩今天到殯儀館看最後一面，快步離去低調不願受訪。圖／民眾提供
黃姓機工長的媽媽、妻子、弟弟和小孩今天到殯儀館看最後一面，快步離去低調不願受訪。圖／民眾提供

F-16 空軍 戰機

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