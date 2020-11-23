賓士撞傷機車騎士肇逃 男子自首遭抓包疑頂替

高雄市左營區昨天發生陳姓男外送員騎士遭白色賓士撞傷，但賓士駕駛未下車就離去。之後有男子到案自稱是賓士駕駛，卻不清楚事故過程，如果遭發現頂替將依偽造公文書罪送辦。

50歲陳姓男子昨天晚間11時45分騎機車外送，行經富國路與裕誠路口，遭對向要右轉的白色賓士車撞上，陳姓男子和機車倒在路旁，但賓士駕駛當下未下車查看救護，直接離開現場。

高雄市政府警察局左營分局新莊派出所獲報派警員到場，並通知119到場協助救護。初步了解陳姓男子腰及腳受傷，酒測值為0，送往高雄榮民總醫院救治。

21歲陳姓男子事發1小時後開白色賓士到派出所投案，自稱是肇事逃逸駕駛，警方酒測後酒測值為0，但陳姓男子警詢時不清楚事故行車方向及發生過程，疑冒名頂替。

警方目前擴大調閱監視器及多方查訪釐清案情，而到案的陳姓男子如果是頂替，將依偽造公文書罪嫌究辦，並待肇事賓士駕駛到案後，全案依公共危險、偽造文書與傷害等罪嫌移送法辦。