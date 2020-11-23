92歲老翁精心裝扮要「搭車回老家看父母」警機警尋回

高雄市92歲陳姓老翁一身外出裝扮，夜晚在街道徘徊引起警方注意，陳翁口中不斷說「要搭火車回老家探望父母」，警員觀察，以老先生年紀判斷，父母親應該不在人世，將人帶回派出所通報家人，詢問下得知，老翁父母已過世40年，罹患失智症的老翁思念雙親，常叨唸說要去探望父母才會不慎走失。

仁武警分局指出，陳姓老翁家住鳳山，16日晚上獨自在鳥松區大埤路徘徊，大華所員警陳志忠、簡鳳君巡邏經過，兩人發現街頭有一名頭戴紳士帽、服裝十分整齊的長者獨自在馬路上步行，兩人下車關切，老翁口中喃喃自語，不斷說他要搭火車去找父母，員警將陳翁載回派出所通知家人。

警方發現，陳姓老翁已經被家人通報失蹤，因年紀大略有失智現象，當天晚上趁兒子不注意出門，家人四處找尋緊張不已，因老翁平日掛念已故父母，常說要搭火車去探望，家人前往火車站也找不到人，短短3小時，老翁已經從鳳山區步行到鳥松區。