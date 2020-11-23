影/桃園男機車騎士綠燈起步後摔車 遭貨櫃車當場輾斃

桃園市蘆竹區南竹路2段、中正北路口今天上午發生一起死亡車禍。57歲林姓機車騎士從大竹往南崁方向行駛，行經該路口，與1輛大貨櫃車併排停等紅燈，綠燈起步後，林姓機車騎士不明原因在貨櫃車前倒下，當場被輾過，頭顱破裂慘死，警方正在調查該起車禍肇事原因。

桃園市消防局、警方表示，林姓機車騎士行經南竹路往南崁方向，與大貨櫃車同向行駛，騎在大貨車右側，在南竹路2段、中正北路口停等紅燈，當綠燈起步之後，不明原因倒地。

林姓騎士摔車倒地後，遭大貨櫃車輾斃，地上血跡斑斑，慘不忍睹。消防救護人員出動2車9人到場搶救，發現林姓騎士頭顱破裂已明顯死亡，員警處理中。