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影/桃園男機車騎士綠燈起步後摔車 遭貨櫃車當場輾斃

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南竹路2段、中正北路口今天上午發生一起死亡車禍。57歲林姓機車騎士從大竹往南崁方向行駛，行經該路口，與1輛大貨櫃車併排停等紅燈，綠燈起步後，林姓機車騎士不明原因在貨櫃車前倒下，當場被輾過，頭顱破裂慘死，警方正在調查該起車禍肇事原因。

桃園市消防局、警方表示，林姓機車騎士行經南竹路往南崁方向，與大貨櫃車同向行駛，騎在大貨車右側，在南竹路2段、中正北路口停等紅燈，當綠燈起步之後，不明原因倒地。

林姓騎士摔車倒地後，遭大貨櫃車輾斃，地上血跡斑斑，慘不忍睹。消防救護人員出動2車9人到場搶救，發現林姓騎士頭顱破裂已明顯死亡，員警處理中。

警方表示，經調閲路口監視器，當時林姓騎士騎在外側車道，與數輛機車併行，綠燈後前行2秒後，突不明原因人車倒地，摔到內側車道貨櫃車前，人還不及爬起來，就遭剛起步的貨櫃車輾過，目前正釐清肇事責任中。

桃園市蘆竹區南竹路2段、中正北路口今天上午發生死亡車禍，林姓機車騎士慘死大貨櫃車輪下，當場死亡。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區南竹路2段、中正北路口今天上午發生死亡車禍，林姓機車騎士慘死大貨櫃車輪下，當場死亡。記者曾增勳／翻攝

機車騎士 監視器 車禍

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