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未放警示標誌害婦人跌進排水溝亡 兩工地負責人遭起訴
新北市新店區一名趙姓婦人今年4月間，不慎跌落住處附近施工中的汙水下水道排水溝窒息身亡。台北地檢署調查後，認為林姓工地主任、姜姓監工主任等2人疏未注意，未在防火巷內放置警告標誌，涉有過失，依過失致死罪嫌起訴2人。
檢方調查，內政部營建署「新北市新店地區汙水下水道系統（第二期）新建工程」，由禮驅工程為施工廠商、中泱工程顧問公司則負責設計及監造，全部工程施工期間為2018年4月13日至2021年3月31日，施工範圍為新店區中正路76巷、88號、90號一帶。
今年4月24日晚間10時20分，趙姓婦人家住施工工程附近，在其住處後方行走時，因中正路90巷後方防火巷內正進行連通管土方工程，不慎跌落排水溝內，頭朝地面，導致頭頸部外傷併頸椎骨折，最後因姿勢性窒息而死亡。
趙婦的同居人陳姓胞弟發現後，通報警消到場救護，送醫不治。經趙婦兒子提後，檢警勘驗發現，林、姜身為工地主任及監工主任，本應於施工期間注意是否放置施工告示牌及警示帶，並隨時採取必要的安全措施，竟疏未注意，致發生死亡事故，依法起訴。
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